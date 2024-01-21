بارتفاع 33%.. السعودية تتصدّر دول المنطقة في الاستثمار الجريء بنحو 1.4 مليار دولار

أظهرت بيانات صادرة عن إحدى المنصات المتخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قيمة الاستثمار الجريء في السعودية بلغت نحو 1383 مليون دولار خلال عام 2023، مرتفعة بنحو 33% عن عام 2022.
وبحسب تقرير عن الاستثمار الجريء في السعودية لعام 2023، بلغ عدد الصفقات التي تمت 125 صفقة.
وأفاد التقرير بأن هذه الزيادة في قيمة الاستثمار الجريء، قد أدّت إلى رفع حصة المملكة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 30% في عام 2022 إلى 52% في عام 2023.
وأظهرت البيانات وفق منصة "ماجنيت" أن السعودية وصلت إلى رقم قياسي من الصفقات الضخمة، مع أربع صفقات جمعت 879 مليون دولار في عام 2023، مسجلةً نموًا سنويًا قدره 138% مقارنة بعام 2022.
ووفق موقع "أرقام" المتخصص تصدّرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذةً بذلك على 52% من إجمالي المبالغ المستثمرة في المنطقة، تلتها الإمارات ﺑـ 691 مليون دولار.
بينما استحوذت المملكة على 26% من إجمالي عدد الصفقات، مما يجعلها ثاني أكبر الأسواق من حيث عدد الصفقات في المنطقة بعد دولة الإمارات، كما يوضح الجدول التالي: