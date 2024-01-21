بارتفاع 33%.. السعودية تتصدّر دول المنطقة في الاستثمار الجريء بنحو 1.4 مليار دولار

أظهرت بيانات صادرة عن إحدى المنصات المتخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قيمة الاستثمار الجريء في السعودية بلغت نحو 1383 مليون دولار خلال عام 2023، مرتفعة بنحو 33% عن عام 2022.