"القمة العالمية للبروبتك" تختتم يومها الأول بتأكيد دور السعودية في صناعة المستقبل التقني العقاري

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن التحول الرقمي يُشكِّل أهمية ودورًا محوريًّا في جميع مجالات الحياة، ولاسيما في صناعة العقار، في ظل ما تعيشه القطاعات كافة من دعم غير محدود من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ لتحتل السعودية مراتب متقدمة في التحول الرقمي بين دول العالم. مضيفًا بأن "الهيئة" تسعى لتجعل من القطاع العقاري السعودي قائدًا لعمليات التحول الرقمي العقاري على مستوى التجارب العالمية، بما يعزز من التنافسية في مجالات "البروبتك".