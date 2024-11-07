الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

اقتربت أسعار الذهب اليوم، من أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع؛ وذلك مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% ليصل إلى 2656.34 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وشهدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 2663.60 دولارًا.
وسجلت المعادن النفيسة الأخرى انخفاضًا؛ حيث بلغت نسبة انخفاض الفضة في المعاملات الفورية 0.4%، لتصل إلى 31.03 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% ليصل إلى 983.73 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.7% ليصل إلى 1028.25 دولارًا.