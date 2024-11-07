الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

وسجلت المعادن النفيسة الأخرى انخفاضًا؛ حيث بلغت نسبة انخفاض الفضة في المعاملات الفورية 0.4%، لتصل إلى 31.03 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% ليصل إلى 983.73 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.7% ليصل إلى 1028.25 دولارًا.