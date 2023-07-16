القصيم.. عقد يتجاوز الـ100 مليون ريال لإنشاء مشروع تحشية شبكات منظومة تصريف السيول

وأوضح أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن المشروع يُعدُّ واحدًا من منظومة المشاريع التي تعمل عليها الأمانة لتصريف السيول بمدينة بريدة، وسيتم من خلاله تصريف مياه نقطة التجمع بالخبيب وبحيرات الخليج والأحياء المجاورة إلى الوادي، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة التي تعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030م.