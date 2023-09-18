"الجبيري": "أسعار المستهلك" وتطور مشاريع التخصيص يخفضان التضخم إلى 2.0 %

وفي التفاصيل، أوضح الحريري أنه وفق البيانات الرسمية التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء بعد أن كانت معدلات التضخم عند معدل 3.4% في يناير الماضي، ومن أهم العوامل التي أدت إلى هذا التراجع والاستقرار هي الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة، حيث تبنت الحكومة سياسات تهدف إلى الحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار.