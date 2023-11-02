شراكة بين مانجا للإنتاج و"CJ ENM" لتوزيع المحتوى السعودي على المنصات الكورية

أعلنت شركةُ مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"؛ توقيعَ شراكة مع شركة "CJ ENM" الكورية الرائدة في مجال الترفيه، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مجالات التوزيع والترخيص وتطوير المحتوى وتبادل الخبرات وبرامج التدريب، بالإضافة إلى فرص الإنتاج المشترك، وتوزيع المحتوى السعودي لشركة مانجا للإنتاج على المنصات الكورية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، الدكتور عصام بخاري، أن هذا التعاون مع شركة "CJ ENM"، سيمكّن من دمج قوتين مبدعتين وخبرات عالمية لتقديم محتوى ترفيهي استثنائي للجمهور في جميع أنحاء العالم.
وعدّ بخاري هذه الشراكةَ فرصةً مهمة لوصول المحتوى السعودي الثري إلى الجمهور في كوريا لأول مرة عن طريق شركة "CJ ENM"؛ لتعزيز التبادل الثقافي والإبداعي من خلال توفير فرص لتدريب المواهب السعودية على يد الخبراء الكوريين في عدة مجالات.
من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "CJ ENM" الكورية بأن شركة "CJ ENM" تهدف إلى تسريع دخولها لأسواق الشرق الأوسط من خلال شراكتها مع مانجا للإنتاج، الشركة الرائدة في مجال المحتوى الإبداعي في الشرق الأوسط، وتهدف كذلك لنشر الثقافة الكورية في المنطقة.
وأشار إلى الطموح من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الشراكة الثقافية بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية الكورية؛ وذلك من خلال الجمع بين خبرات كلا الطرفين لإنتاج محتوى يستهوي الجمهور العالمي.