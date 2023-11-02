شراكة بين مانجا للإنتاج و"CJ ENM" لتوزيع المحتوى السعودي على المنصات الكورية

أعلنت شركةُ مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"؛ توقيعَ شراكة مع شركة "CJ ENM" الكورية الرائدة في مجال الترفيه، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مجالات التوزيع والترخيص وتطوير المحتوى وتبادل الخبرات وبرامج التدريب، بالإضافة إلى فرص الإنتاج المشترك، وتوزيع المحتوى السعودي لشركة مانجا للإنتاج على المنصات الكورية.