بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز الصادرات غير النفطية

وأوضح المهندس عبداللطيف الغيث أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية تسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. وأضاف أن الاتفاقية ستعزز حركة التصدير في عدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وتخلق فرصًا تجارية جديدة للمصدّرين المحليين عبر ربطهم بالعديد من الأسواق العالمية.