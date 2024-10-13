بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز الصادرات غير النفطية

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مع شركة دي إل هدسون المحدودة، بهدف تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وربط المصدّرين المحليين بالمشترين الدوليين في أكثر من 22 سوقًا عالميًا.
بموجب الاتفاقية، سيقدم بنك التصدير والاستيراد، من خلال منتج تمويل المشتري الدولي، التمويل لشركة دي إل هدسون المحدودة لشراء المنتجات السعودية وبيعها إلى عملائها في الأسواق المختلفة. تم توقيع الاتفاقية في العاصمة البريطانية لندن بين مدير الإدارة العامة للتمويل في البنك المهندس عبداللطيف الغيث، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دي إل هدسون مويسس بورتيلّو.
وأوضح المهندس عبداللطيف الغيث أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية تسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. وأضاف أن الاتفاقية ستعزز حركة التصدير في عدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وتخلق فرصًا تجارية جديدة للمصدّرين المحليين عبر ربطهم بالعديد من الأسواق العالمية.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي يتبع لصندوق التنمية الوطني، يهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة من خلال تعزيز كفاءة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية. يعمل البنك على سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030.