"الخريف" يبحث تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع عددٍ من الوزراء في تشيلي

وتأتي اللقاءات التي حضرها نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم؛ ضمن زيارة رسمية يقوم بها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية تشيلي، بدأها في 22 من شهر يوليو الجاري، لتعزيز التعاون مع البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص المتبادلة فيهما.