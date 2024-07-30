سوق الأسهم السعودية اليوم.. تداولات بقيمة 5.3 مليار ريال لـ 279 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 56.75 نقطة، ليقفل عند مستوى 12064.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 279 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، والباحة، وأسيج، والمملكة، والبابطين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: لجام للرياضة، ونسيج، وتالكو، وأديس، ومجموعة صافولا الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و9.96%.
فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وسماسكو، وأرامكو السعودية، والباحة، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسماسكو، والراجحي، ومياهنا، ولجام للرياضة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 159.03 نقطة ليقفل عند مستوى 26672.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 48 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونَيْ سهم.