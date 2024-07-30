سوق الأسهم السعودية اليوم.. تداولات بقيمة 5.3 مليار ريال لـ 279 مليون سهم

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، والباحة، وأسيج، والمملكة، والبابطين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: لجام للرياضة، ونسيج، وتالكو، وأديس، ومجموعة صافولا الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و9.96%.