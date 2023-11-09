"منشآت" تنظّم أسبوع ريادة الأعمال من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري

تنظّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أسبوع "ريادة الأعمال" بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي، وذلك خلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 16 نوفمبر، في مراكز دعم المنشآت في كل من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر، بحضور أبرز الخبراء والمختصين بدعم رواد ورائدات الأعمال؛ بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو منشآتهم في السوق.