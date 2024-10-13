الهيئة الملكية للعُلا و"غازكو" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز السلامة والاستدامة في مشاريع الطاقة

تشمل مذكرة التفاهم تنفيذ مشاريع رئيسة، من بينها إنشاء محطات مركزية لتعبئة الغاز، التي ستعمل على تخزين وتوزيع الغاز في جميع أنحاء العُلا، مما يساهم في تعزيز السلامة العامة والحد من الأضرار البيئية. كما ستدعم هذه الشراكة تقديم خدمات الغاز المسال (LPG) لعدد من الأنشطة التجارية، بما في ذلك الفعاليات، الأسواق، المطاعم، ومحال البيع بالتجزئة.