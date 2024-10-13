الهيئة الملكية للعُلا و"غازكو" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز السلامة والاستدامة في مشاريع الطاقة

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا مذكرة تفاهم مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، بهدف تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والكفاءة والاستدامة البيئية.
تشمل مذكرة التفاهم تنفيذ مشاريع رئيسة، من بينها إنشاء محطات مركزية لتعبئة الغاز، التي ستعمل على تخزين وتوزيع الغاز في جميع أنحاء العُلا، مما يساهم في تعزيز السلامة العامة والحد من الأضرار البيئية. كما ستدعم هذه الشراكة تقديم خدمات الغاز المسال (LPG) لعدد من الأنشطة التجارية، بما في ذلك الفعاليات، الأسواق، المطاعم، ومحال البيع بالتجزئة.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المذكرة إنشاء منفذ بيع بالتجزئة لأسطوانات الألياف، التي تمثل بديلًا حديثًا وخفيف الوزن للأسطوانات الفولاذية التقليدية، مما يوفر أمانًا أكبر أثناء النقل والاستخدام، ويقلل من مخاطر الإصابات.
كما يغطي نطاق التعاون إدخال حلول الغاز الموفرة للطاقة في الإنشاءات والتجديدات الجديدة، لتعزيز معايير السلامة داخل المنازل ورفع كفاءة استخدام الطاقة. من المتوقع أن تساهم هذه الحلول في خفض تكاليف الطاقة للسكان وتقليل البصمة البيئية، مما يعكس التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وشركة "غازكو" بالتنمية المستدامة.