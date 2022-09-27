سوق الدببة.. أسواق السندات العالمية تسير نحو أسوأ أداء لها منذ 1949

وقال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة "بليكلي" الاستشارية، إن سنوات أسعار الفائدة شديدة الانخفاض قد انتهت حاليًا، وأشار إلى أن سندات الأسواق العالمية يتم تداولها في الوقت الراهن كما يتم تداول السندات في الأسواق الناشئة، وأن أكبر فقاعة مالية في تاريخ الفقاعات بالسندات السيادية مستمرة في الانكماش.