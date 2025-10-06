ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% وسط توقعات بتباطؤ الطلب العالمي

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بمقدار 89 سنتًا، أي بنسبة 1.4% لتصل إلى 65.42 دولارًا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 84 سنتًا، أو بنسبة 1.4% ليبلغ 61.72 دولارًا للبرميل.