ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% وسط توقعات بتباطؤ الطلب العالمي

ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الاثنين بأكثر من واحد بالمئة، مدعومة بتعاملات نشطة في الأسواق، في حين تظل توقعات ضعف الطلب العالمي عامل ضغط يحد من المكاسب المحتملة خلال المدى القريب.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بمقدار 89 سنتًا، أي بنسبة 1.4% لتصل إلى 65.42 دولارًا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 84 سنتًا، أو بنسبة 1.4% ليبلغ 61.72 دولارًا للبرميل.
وتشير التحليلات إلى أن تقلبات الأسعار الحالية تعكس توازنًا هشًا بين مخاوف ضعف النمو الاقتصادي العالمي من جهة، وتوقعات استمرار القيود على الإمدادات من جهة أخرى.