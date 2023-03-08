"ماريوت" توقّع اتفاقية مع "نيوم" لافتتاح 3 فنادق فاخرة في جزيرة سندالة

ومن المقرر افتتاح فندق "أوتوغراف كوليكشن" في سندالة خلال 2024، وسيقدم للضيوف تجارب غنية لا تُنسى، وسيتضمن 66 غرفةً وجناحًا، بما في ذلك فلل ذات غرفة نوم واحدة أو غرفتين، إضافة إلى خيارات متعددة لتناول الطعام ونادٍ للأطفال ومركز صحي، وجميعها مصممة بطريقة عصرية فريدة، تعكس شغف "أوتوغراف كوليكشن" ورؤيتها الإبداعية الخاصة، التي تضفي طابعا خاصا لكل فندق من فنادقها.