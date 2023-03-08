"ماريوت" توقّع اتفاقية مع "نيوم" لافتتاح 3 فنادق فاخرة في جزيرة سندالة

أعلنت شركة ماريوت الدولية عن توقيعها اتفاقية مع نيوم، تشمل افتتاح 3 مشاريع فندقية في جزيرة سندالة، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر.
وسيندرج أحد هذه الفنادق تحت علامة (Autograph Collection Hotels)، وهو الأول لـ"ماريوت" في السعودية، أما الفندقان الآخران فسيندرجان تحت مجموعة (The Luxury Collection).
وقال جيروم بريت، الرئيس التنفيذي للتطوير في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في ماريوت الدولية: "تعد نيوم واحدة من أكثر المشاريع الجريئة والطموحة في العالم، ونتطلع للعمل مع فريقها لتطوير مجموعة من الفنادق المثيرة".
وأضاف: "ستحقق فنادق "ذا لاكشري كوليكشن"، و"أوتوغراف كوليكشن" بخصائصها الفريدة تناغمًا رائعًا مع البيئة الطبيعية المحيطة والاستثنائية في المنطقة، كما أن وجودها في سندالة يمثل فرصة متميزة لنمو علامتنا التجارية، وتعزيز قطاع الضيافة في السعودية بشكل عام".
ومن المقرر افتتاح فندق "أوتوغراف كوليكشن" في سندالة خلال 2024، وسيقدم للضيوف تجارب غنية لا تُنسى، وسيتضمن 66 غرفةً وجناحًا، بما في ذلك فلل ذات غرفة نوم واحدة أو غرفتين، إضافة إلى خيارات متعددة لتناول الطعام ونادٍ للأطفال ومركز صحي، وجميعها مصممة بطريقة عصرية فريدة، تعكس شغف "أوتوغراف كوليكشن" ورؤيتها الإبداعية الخاصة، التي تضفي طابعا خاصا لكل فندق من فنادقها.
وبخصوص الفندقين الآخرين تحت علامة "ذا لاكشري كوليكشن"، فسيتم إنشاؤهما بالقرب من بعضهما، ليشكلا إحدى أفضل تجارب الضيافة الأصيلة والعصرية في نيوم.
ومن المقرر افتتاح الفندق الأول، وهو منتجع شاطئي في 2024، وسيوفر 70 غرفة وجناحًا فاخرًا، بما في ذلك فلل مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، وتحتوي كل منها على مسبح خاص.
ويتوقع أن يضم الفندق الثاني، الواقع في المارينا وسط المتاجر، 115 جناحًا فاخرًا بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، ومن المتوقع افتتاحه في 2026.