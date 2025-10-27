الذهب يهبط دون 4000 دولار للأوقية وسط تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة

في تطور جديد بأسواق المعادن، انخفضت أسعار الذهب اليوم إلى ما دون 4000 دولار للأوقية (الأونصة)، وسط تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة، بفعل تنامي الآمال بانفراجة في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقّب فيه المتعاملون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.