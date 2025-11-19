ارتفاع الذهب إلى 4074 دولارًا للأوقية

تحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع اليوم الأربعاء، مع ترقّب المستثمرين محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتقرير الوظائف الأمريكية، الذي قد يلقي مزيدًا من الضوء على مسار أسعار الفائدة.