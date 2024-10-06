مذكرة تفاهم بين "سير" و"EVIQ" لتعزيز تجربة قيادة السيارات الكهربائية في المملكة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "EVIQ" محمد بكر قزاز: تعزز هذه الاتفاقية التزامنا بدعم قطاع السيارات الكهربائية في السعودية، والإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة للمملكة وتطلعاتها الطموحة، كما ستسهم هذه الشراكة في تشجيع انتشار السيارات الكهربائية على نطاق أوسع، وتسهيل الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية عبر جعلها خيارًا سلسًا ومريحًا لقائدي السيارات في المملكة، ونتطلع إلى تعاون مثمر مع "سير" لتحقيق مستقبل صديق للبيئة وأكثر استدامة للمملكة.