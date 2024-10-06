مذكرة تفاهم بين "سير" و"EVIQ" لتعزيز تجربة قيادة السيارات الكهربائية في المملكة

وقّعت شركة "سير" مذكرة تفاهم مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية "EVIQ"؛ بهدف تمكين منظومة السيارات الكهربائية في المملكة من خلال توفير بنية تحتية موثوقة للشحن وحلول مبتكرة لقائدي السيارات الكهربائية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سير" جيم ديلوكا: لا يقتصر دورنا في "سير" على بناء صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج مركبات بمواصفات عالمية وحسب، بل نلتزم أيضًا بتقديم تجربة مميزة لمالكي السيارات الكهربائية بشكل عام في المملكة، ونسعد بالشراكة مع EVIQ لضمان الاستمتاع بتجربة قيادة مريحة وسلسة للسيارات الكهربائية بالمملكة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "EVIQ" محمد بكر قزاز: تعزز هذه الاتفاقية التزامنا بدعم قطاع السيارات الكهربائية في السعودية، والإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة للمملكة وتطلعاتها الطموحة، كما ستسهم هذه الشراكة في تشجيع انتشار السيارات الكهربائية على نطاق أوسع، وتسهيل الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية عبر جعلها خيارًا سلسًا ومريحًا لقائدي السيارات في المملكة، ونتطلع إلى تعاون مثمر مع "سير" لتحقيق مستقبل صديق للبيئة وأكثر استدامة للمملكة.
وتابع: تهدف "EVIQ" إلى دعم نمو منظومة السيارات الكهربائية في المملكة من خلال التعاون مع العلامات التجارية المُصنِّعة للسيارات، ومختلف الشركاء المحليين في تنفيذ عمليات التركيب والصيانة، مما يتيح بناء شبكة شحن سريعة وشاملة تدعم انتشار السيارات الكهربائية على مستوى المملكة.
وتُعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة لبناء صناعة السيارات وتعزيز مستقبل النقل المستدام، من خلال الجمع بين التزام "سير" بتقديم سيارات كهربائية سعودية متطورة وأهداف "EVIQ" في بناء شبكة فعّالة للسيارات الكهربائية، حيث تمهد هذه الشراكة الطريق نحو تحول سلس للسيارات الكهربائية جميع أنحاء المملكة.