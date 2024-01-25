مرحلة جديدة من صناعة الحلال.. "منتدى مكة" يشهد توقيع 6 اتفاقيات

وفي نفس السياق، وُقعت مذكرة تفاهم خامسة بين شركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال وبين الغرفة الإندونيسية للتجارة والصناعة ووكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال في إندونيسيا، إضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى تم توقيعها بين وزارة الزراعة والصيد البحري والبيئة والسياحة والصناعات التقليدية بجمهورية القمر المتحدة، واتحاد غرف الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك في جمهورية القمر المتحدة، والشركة القابضة للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال.