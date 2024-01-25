مرحلة جديدة من صناعة الحلال.. "منتدى مكة" يشهد توقيع 6 اتفاقيات

شهد منتدى مكة للحلال، الذي يُعقد في مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، توقيع 6 اتفاقيات، تهدف لتوطيد أواصر التعاون بين الأطراف المعنية، وتشييد مرحلة جديدة من صناعة الحلال، وتمهيد الطريق لتحقيق إنجازات مستقبلية في صناعة الحلال.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تطوير منتجات الحلال، وبين شركة سناد القابضة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين شركة تطوير منتجات الحلال، وبين الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم ثالثة بين شركة "منافع"، وبين اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية، فيما وُقعت مذكرة تفاهم رابعة بين شركة "منافع" وبين اتحاد الغرف السعودية.
وفي نفس السياق، وُقعت مذكرة تفاهم خامسة بين شركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال وبين الغرفة الإندونيسية للتجارة والصناعة ووكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال في إندونيسيا، إضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى تم توقيعها بين وزارة الزراعة والصيد البحري والبيئة والسياحة والصناعات التقليدية بجمهورية القمر المتحدة، واتحاد غرف الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك في جمهورية القمر المتحدة، والشركة القابضة للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال.
يُذكر أن منتدى مكة للحلال يتيح الفرصة، عبر 3 أيام، لعرض مجموعة واسعة من الصناعات مثل الغذاء والمشروبات ومستحضرات التجميل والتمويل والتأمين والسياحة وريادة الأعمال والخدمات اللوجستية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والصيدلة؛ بهدف تعزيز التعاون والابتكار في قطاع الحلال، من خلال أكثر من 200 جناح تعرض منتجاتها لأكثر من 3 آلاف زائر، يمثلون 120 دولة.