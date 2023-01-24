بقيمة 14 مليون ريال.. "مدن" توقّع عقد أول استثمار أجنبي بوعد الشمال

وكانت "مدن" قد أطلقت مشروع الاقتصاد الدائري بدءًا من المدينة الصناعية الثانية بالدمام، والذي يهدف إلى إعادة تحديث مفهوم الاستهلاك، والتقليل من استنزاف الطاقة والموارد، والتحول إلى إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع، وإعادة التدوير للقضاء على الهدر؛ مستهدفةً في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، توطين العديد من الصناعات النوعية في المدينة الصناعية بوعد الشمال؛ ومن بينها: الصناعات المعدنية، الأسمدة، الزيوت، الزجاج، وصناعة المعادن اللافلزية ومواد البناء، والمستلزمات الطبية، صناعة الخشب والأثاث، إضافة إلى صناعة المواد البلاستيكية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، الورق ومنتجاته، والملابس والمنسوجات والجلود، والصناعات الغذائية.