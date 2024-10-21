رقم قياسي جديد للذهب.. والفضة عند أعلى مستوى في 12 عامًا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.28% أو 7.5 دولارات إلى 2727.84 دولارًا للأوقية في تمام الساعة 8:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجل 2732.73 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.