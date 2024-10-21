رقم قياسي جديد للذهب.. والفضة عند أعلى مستوى في 12 عامًا

ارتفعت أسعار الذهب مسجلةً مستوى قياسيًّا جديدًا خلال تعاملات الاثنين، مدعومة بحالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، وتزايد توقعات خفض الفائدة من قِبَل الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.28% أو 7.5 دولارات إلى 2727.84 دولارًا للأوقية في تمام الساعة 8:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجل 2732.73 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.
وصعدت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر بنسبة 0.51% أو 14.6 دولارًا إلى 2744.6 دولارًا للأونصة.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، قلّصت الفضة مكاسبها لتصعد بنسبة 0.85% إلى 33.94 دولارًا للأونصة، بعدما سجلت 34.08 دولارًا للأوقية في وقت سابق، وهو أعلى مستوى في 12 عامًا.