"صنع في السعودية".. "الصادرات" تطلق أعمال البعثة التجارية للعراق من البصرة

ويُعد تنظيم "الصادرات السعودية" لهذه البعثة التجارية التي تفتح فرصًا تصديرية عديدة؛ تأكيدًا على سعيها الحثيث لترويج المصدّرين ومنتجاتهم، وتيسير ربط المصدرين مع المشترين المحتملين؛ مما يسهم في تحفيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، ويقود لمزيد من الانفتاح في الأسواق الدولية لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، ومساهمًا في رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.