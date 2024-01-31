تراجع أسعار النفط مع تعثر اقتصاد الصين وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، عند التسوية تحت وطأة النشاط الاقتصادي الضعيف في الصين، أكبر مستورد للخام، وأيضًا بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية في ظل تكثيف المنتجين ضخ النفط عقب طقس شديد البرودة هذا الشهر.
وتفصيلاً، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس، والتي ينتهي أجلها اليوم، 1.16 دولار أو نحو 1.4 بالمئة إلى 81.71 دولار للبرميل عند التسوية، فيما هبط عقد إبريل الأكثر تداولاً بمقدار 1.89 دولار أو نحو 2.3 بالمئة إلى 80.55 دولار.
وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 1.97 دولار أو ما يقرب من 2.5 بالمئة إلى 75.85 دولار للبرميل، كما نزل كلا الخامين أكثر من دولارين للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
وأظهر مسح رسمي للمصانع أمس الأربعاء أن نشاط التصنيع في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انكمش للشهر الرابع على التوالي في يناير، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتأتي أحدث إشارة إلى معاناة الاقتصاد الصيني الأوسع نطاقًا لاستعادة الزخم بعد أيام من أمر محكمة بتصفية شركة التطوير العقاري المتعثرة تشاينا إيفرغراند، حيث يمثل قطاع العقارات ربع الناتج المحلي الإجمالي الصيني.
وتتوقع جهات كبرى، ومنها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نمو الطلب على النفط في 2024 مدفوعًا بشكل رئيس من الاستهلاك الصيني.
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة النفطية "بيانات المصانع تؤكد وجهة نظرنا بأن الصين، على الأقل في الوقت الحالي، تشكل عائقًا أمام نمو الطلب العالمي على النفط".
وتأثرت الأسعار بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأسبوعية ارتفعت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين هبوطها 217 ألفًا.
وذكرت الإدارة أن في الوقت نفسه هبط استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2023 بسبب الطقس، بينما سجلت معدلات تشغيل المصافي 82.9 بالمئة.