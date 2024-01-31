تراجع أسعار النفط مع تعثر اقتصاد الصين وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

وتفصيلاً، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس، والتي ينتهي أجلها اليوم، 1.16 دولار أو نحو 1.4 بالمئة إلى 81.71 دولار للبرميل عند التسوية، فيما هبط عقد إبريل الأكثر تداولاً بمقدار 1.89 دولار أو نحو 2.3 بالمئة إلى 80.55 دولار.