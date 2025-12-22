"الإحصاء": تكاليف البناء في المملكة تسجل ارتفاعًا بنسبة 1.0% خلال شهر نوفمبر

سجَّل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر نوفمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة (1.0%) مقارنةً بنظيره من العام الماضي، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة (1.0%)، وللقطاع غير السكني بنسبة (1.0%), وذلك وفقًا للنتائج التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء.