31.5 مليار دولار.. "الاستثمارات" السعودي يستأثر بربع إنفاق "صناديق الثروة السيادية بالعالم"

من جانبه، قال دييجو لوبيز، المدير الإداري في شركة غلوبال إس دبليو إف، في التقرير: "قد يشير هذا إلى نهج شديد الحذر، حيث لا يوجد نقص في رأس المال الذي يمكن توظيفه بين هذه الصناديق السيادية".