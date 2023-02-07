إطلاق 8 صناديق استثمارية واعدة بـ646 مليون دولار.. في ثاني أيام "ليب 23"

وشملت الإعلانات، إطلاق شركة BIM VENTURES لتطوير الأعمال بقيمة 100 مليون دولار، من خلال استوديو بناء الشركات التابع لها؛ لخلق شركات تقنية ناشئة ذات طابع ابتكاري واستدامة مالية، وذلك بالشراكة مع مجموعة السليمان، جاء بعد ذلك إطلاق شركة Shorooq صندوقها الثاني للاستثمار في الشركات النامية بالمملكة، إلى جانب إطلاقها صندوقًا ماليًا آخر لتسريع الألعاب الإلكترونية وهما بقيمة 115 مليون دولار.