أعلى مناولة شهرية في تاريخه.. ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يواصل تحقيق الأرقام القياسية

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رقمًا قياسيًا جديدًا خلال شهر فبراير لعام 2024م، بمناولة 235.820 حاوية قياسية، بزيادة 25.41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023م، التي بلغت 166.956 حاوية قياسية، ويُعد هذا أعلى مناولة شهرية في تاريخ الميناء، مما يعكس تنامي جهود "موانئ" في تطويره، والتي أسهمت في تعزيز إنتاجيته، ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم قدراته التشغيلية واللوجستية النوعية.