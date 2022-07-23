"كفاءة الطاقة": الغسيل في الصيف يجب أن يكون خارج أوقات الذروة

وشملت التوصيات الصادرة عن المركز، أهمية الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ)، وتشغيلها بالحمولة الكاملة من الملابس، وعدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالى 30% من طاقة دورة الغسيل؛ فضلًا عن ضرورة الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.