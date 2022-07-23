"كفاءة الطاقة": الغسيل في الصيف يجب أن يكون خارج أوقات الذروة

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، رسائل إعلامية مهمة للجمهور؛ بغرض توعيته بالسلوكيات الصحيحة فيما يتعلق باستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة.
وتَضمنت النصائح ضرورة شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة، واختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة، وتحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م- 5م).
وشملت التوصيات الصادرة عن المركز، أهمية الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ)، وتشغيلها بالحمولة الكاملة من الملابس، وعدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالى 30% من طاقة دورة الغسيل؛ فضلًا عن ضرورة الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.