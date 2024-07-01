الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام على 3 شركات

أتمَّت الهيئة العامة للأمن الغذائي، إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2024م) بكمية (235,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريحٍ له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، وتلبية احتياجات شركات المطاحن كافة.
وأضاف، أن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (سبتمبر - أكتوبر 2024م) بواقع (4) بواخر، موزعة على ميناء جدة الإسلامي عدد باخرتَيْن بكمية (120) ألف طن، وعدد باخرتَيْن لميناء ينبع التجاري بكمية (115) ألف طن، وتنافست (19) شركة عالمية مؤهلة ومتخصّصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتمّت الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعراً ومطابقة للمواصفات.
ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.gfsa.gov.sa/Import/Wheat