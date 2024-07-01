الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام على 3 شركات

وأضاف، أن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (سبتمبر - أكتوبر 2024م) بواقع (4) بواخر، موزعة على ميناء جدة الإسلامي عدد باخرتَيْن بكمية (120) ألف طن، وعدد باخرتَيْن لميناء ينبع التجاري بكمية (115) ألف طن، وتنافست (19) شركة عالمية مؤهلة ومتخصّصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتمّت الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعراً ومطابقة للمواصفات.