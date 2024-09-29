"العقار" تُطلق أول مُسرِّعة أعمال في التقنية العقارية بالتعاون مع شركاء عالميين

وأشارت إلى أن "البرنامج" يأتي انطلاقًا من دورها في استكشاف الفرص المستقبلية، وتحقيق استراتيجيتها في تمكين ودعم التقنية العقارية للسوق العقاري في السعودية، والوصول إلى مستويات عالية في النضج الإلكتروني، والريادة في خلق شركات ريادية في التقنيات العقارية محليًّا وإقليميًّا. مبينة أن الشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات تُسهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه؛ لزيادة تبنِّي الحلول الابتكارية والمبادرات والتطبيقات والخدمات التقنية، التي من شأنها أن تخلق آفاقًا مستقبلية تقنية للقطاع العقاري؛ ليصبح أكثر تطورًا.