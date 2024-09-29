"العقار" تُطلق أول مُسرِّعة أعمال في التقنية العقارية بالتعاون مع شركاء عالميين

"العقار" تُطلق أول مُسرِّعة أعمال في التقنية العقارية بالتعاون مع شركاء عالميين
أطلقت الهيئة العامة للعقار مُسرِّعة الأعمال في التقنية العقارية، بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومسرعة الأعمال العالمية STARTUP WISE GUYS؛ بهدف تسريع تطور ونمو الشركات الناشئة والريادية وتوسُّعها؛ لتكون داعمة للقطاع العقاري، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي وفق رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الهيئة أن برنامج مُسرِّعات الأعمال في التقنية العقارية، الذي سيقام بمقرها الرئيسي، يأتي في نسخته الأولى لبناء شركات ناشئة وريادية، تكون داعمة للقطاع العقاري؛ لتسهيل وصولها لشبكة من المستثمرين الملائكيين والصناديق الاستثمارية؛ بما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني؛ إذ يقدم البرنامج عددًا من ورش العمل التدريبية المتخصصة، وجلسات التوجيه والإرشاد، والجلسات الاستشارية والتطويرية، التي يقودها خبراء ومختصون، إضافة إلى استعراض قصص النجاح لأبرز رواد الأعمال والمؤثرين، وإتاحة مساحات عمل مشتركة، وربط خريجي المسرعة مع شبكة من العملاء المحتملين؛ لتحقيق نموها واستدامتها بالسوق.
وأشارت إلى أن "البرنامج" يأتي انطلاقًا من دورها في استكشاف الفرص المستقبلية، وتحقيق استراتيجيتها في تمكين ودعم التقنية العقارية للسوق العقاري في السعودية، والوصول إلى مستويات عالية في النضج الإلكتروني، والريادة في خلق شركات ريادية في التقنيات العقارية محليًّا وإقليميًّا. مبينة أن الشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات تُسهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه؛ لزيادة تبنِّي الحلول الابتكارية والمبادرات والتطبيقات والخدمات التقنية، التي من شأنها أن تخلق آفاقًا مستقبلية تقنية للقطاع العقاري؛ ليصبح أكثر تطورًا.
وأفادت بأن برنامج مُسرِّعة الأعمال سيمرُّ بمراحل عدة، منها استقبال الطلبات، وتقييم وترشيح المتقدمين، ثم البدء بأجندة البرنامج الممتدة إلى ستة أشهر، وتخريج المبتكرين من رواد الأعمال، ومتابعتهم بعد التخرج.
ودعت "هيئة العقار" المهتمين والمختصين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج، والاستفادة من أنشطته وخدماته، إلى تقديم طلباتهم من خلال التسجيل عبر الرابط الآتي: http://s.rega.gov.sa/KBp ؛ إذ إن مُسرِّعة الأعمال تأتي بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومسرعة الأعمال العالمية STARTUP WISE GUYS، التي تمتلك خبرة واسعة في التقنية العقارية، وستسهم في دعم الشركات الناشئة على النمو.