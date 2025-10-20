المملكة تحقق قفزات غير مسبوقة في الاستكشاف التعديني مؤكدة ريادتها وأنها وجهة عالمية في قطاع التعدين

وبيَّن التقرير أن الإنفاق على الاستكشاف في المملكة ارتفع بأكثر من خمسة أضعاف خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2024، ليصل إلى نحو 1.05 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ المملكة، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة النمو الكبير في استثمارات القطاع الخاص التي ارتفعت بنسبة 397% لتبلغ 770 مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ155 مليون ريال في 2020، فيما ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 16 ضعفًا، ليصل إلى 180 مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ11 مليون ريال في 2020، وهو ما يعكس التحول الكبير في هيكل القطاع، إذ أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للإنفاق والنشاط الاستكشافي في ظل بيئة تنظيمية محفزة ومبادرات حكومية داعمة للاستثمار المستدام في التعدين.