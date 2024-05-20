الإعلان عن 47 صفقة بـ 19 مليار دولار في ختام اليوم الأول من مؤتمر مستقبل الطيران 2024م

وشملت قائمة المتحدثين في جلسات ولقاءات اليوم الأول من المؤتمر، كلاً من وزير السياحة أحمد الخطيب، وأصحاب المعالي وزراء النقل في ماليزيا وليتوانيا وتونس، ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، والرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية أنس المديفر، بالإضافة إلى مداخلات لعددٍ من قادة منظمات والطيران والشركات السعودية والعالمية، مثل مجلس المطارات الدولي، والخطوط السعودية، وطيران الرياض، وإيرباص، وبوينج، وويز إير، ومطار سياتل، ومطار الملك سلمان الدولي، وشركة فرابورت AG، ومطار ماكتان-سيبو الدولي، ومطارات عمان، ووزارة الطيران المدني الهندية، وشركة جينسلر، ومطار ميونيخ، وهيئة مطارات تورنتو، ومطار لوتون، والجمعية الدولية للشحن الجوي، وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، ومجموعة ADP، وسويسبورت، وجمعية الشحن السريع العالمية، وشركة داناتا، وطيران الاتحاد.