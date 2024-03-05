"صندوق الاستثمارات" و"ممتلكات البحرين" يوقعان مذكرة تفاهم لتمكين الفرص الواعدة

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا، ويقوم الصندوق بدور رائد في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، وقد أسس أكثر من 93 شركة منذ عام 2017 في 13 قطاعًا استراتيجيًّا على المستويين المحلي والدولي. أما محفظة "ممتلكات"، الصندوق السيادي لمملكة البحرين؛ فتضم ما يفوق 50 شركة موزعة ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية: (العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم).