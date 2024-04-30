الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 26.72 دولارًا للأوقية، كما هبط سعر البلاتين 0.4% إلى 943.52 دولارًا. ومع ذلك يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب شهرية.