الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي
يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي رغم انخفاض أسعاره اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.
وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2320.54 دولارًا للأوقية (أونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 2331.10 دولارًا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.3% مما يجعل المعدن الأصفر المسعّر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وربح الذهب قرابة 4% حتى الآن هذا الشهر مدعومًا بمشتريات قوية من البنوك المركزية والتدفقات تجاه الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 26.72 دولارًا للأوقية، كما هبط سعر البلاتين 0.4% إلى 943.52 دولارًا. ومع ذلك يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب شهرية.
وخسر البلاديوم 1% إلى 964.25 دولارًا للأوقية.