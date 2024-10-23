مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11901 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 55.22 نقطة , ليقفل عند مستوى 11901.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1 مليون و 377 ألف سهم، سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 159 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، وأسمنت أم القرى، والدوائية، ومبكو، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب الشرق، وبوبا العربية، والعربية، وأسترا الصناعية، وتكوين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.45% و 4.49% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الباحة، والراجحي، وأرامكو السعودية، وأميانتيت، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 25.27 نقطة ليقفل عند مستوى 26379.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.