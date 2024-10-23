مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11901 نقطة

وكانت أسهم شركات الباحة، وأسمنت أم القرى، والدوائية، ومبكو، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب الشرق، وبوبا العربية، والعربية، وأسترا الصناعية، وتكوين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.45% و 4.49% .