"الخريِّف "يزور عدداً من المنشآت الصناعية و"مدينة الدواء" في مصر

والتقى خلال زيارته مقر مدينة الدواء- رئيسَ هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، ورئيس مجلس إدارة شركة "جيبتو"، الدكتور عمر ممدوح، وناقش تعزيز التكامل الصناعي وتبادل الخبرات بما يحقق التطلعات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وتضمنت جولة الخريف زيارة مصنع شركة العربي المتخصص في مجال تصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية، ومصنع شركة جمجوم فارما للأدوية، واطلع على خطوط الإنتاج داخل المصانع والتقنيات المستخدمة، كما بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المستهدفة، والإسهام في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.