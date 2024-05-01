171 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال خلال أسبوع

كما أنفق المستهلكون 706.7 مليون ريال على الصحة، و225.2 على الأثاث، و261.2 مليون ريال على الفنادق، و70.8 مليون ريال على المنافع العامة، و213.5 مليون ريال على المجوهرات، إضافة إلى 1.3 مليار ريال على سلعٍ وخدماتٍ متنوّعة، و214.2 مليون ريال على الترفيه والثقافة.