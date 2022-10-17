يمنع تسرب البرودة.. إحكام غلق نوافذ السيارة أثناء عمل المكيف يُرشد الطاقة

شددت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة على التعامل المثالي والنموذجي مع المركبات، لترشيد استهلاك الطاقة بالقدر المناسب. وقالت إن المركبات من أكثر الأجهزة استهلاكاً للطاقة، ما يتطلب معرفة السلوكيات الخاطئة، واستبدالها بسلوكيات صحيحة أثناء قيادة السيارة.
وقالت الحملة إن الصيانة الدورية للسيارة تضمن عمل أجهزتها بكفاءة عالية، بأقل استهلاك ممكن للطاقة، مشيرة إلى أن أي عطل في مكونات السيارة وأجهزتها قد يؤثر على أداء وكفاءة الأجهزة الأخرى في المركبة، فيؤدي ذلك إلى هدر مزيد من الطاقة، والحصول على خدمة أقل.
كما نصحت الحملة بإحكام غلق نوافذ السيارة جيداً أثناء عمل المكيف، لمنع تسرب البرودة، وقالت إن تسرب البرودة، يؤدي إلى إجهاد جهاز المكيف، واستهلاك كمية أكبر من الطاقة لتعويض البرودة المسربة.
وتابعت الحملة "من السلوكيات الخاطئة أيضاً استخدام إطارات أكبر حجماً من الموصي بها في السيارة، ما يشكل حملاً عليها، يؤدي استهلاك مزيد من الطاقة. وقالت إن الحرص على استخدام إطارات مناسبة، وتقع في النطاق الأخضر، يؤدي إلى استهلاك طاقة أقل، ويحافظ على العمر الافتراضي للسيارة وأجهزتها المختلفة.