يمنع تسرب البرودة.. إحكام غلق نوافذ السيارة أثناء عمل المكيف يُرشد الطاقة

وتابعت الحملة "من السلوكيات الخاطئة أيضاً استخدام إطارات أكبر حجماً من الموصي بها في السيارة، ما يشكل حملاً عليها، يؤدي استهلاك مزيد من الطاقة. وقالت إن الحرص على استخدام إطارات مناسبة، وتقع في النطاق الأخضر، يؤدي إلى استهلاك طاقة أقل، ويحافظ على العمر الافتراضي للسيارة وأجهزتها المختلفة.