النفط يتراجع 2% مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الصراع بالشرق الأوسط

وفي التفاصيل، انخفض خام برنت في العقود الآجلة 1.83 دولار، أي 2.1 بالمئة، ليبلغ 85.82 دولاراً للبرميل عند التسوية، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.48 دولار، أي 2.9 بالمئة، ليبلغ 83.49 دولاراً عند التسوية.