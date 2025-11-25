ارتفاع أسعار العقود الآجلة للذهب والفضة بأكثر من 1%

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% عند 51.075 دولار للأوقية، وفي حين استقرت الأسعار الفورية للبلاتين لتتداول عند 1553.34 دولار، ارتفعت نظيرتها للبلاديوم بنسبة 0.2% عند 1396.13 دولار.