ارتفاع أسعار العقود الآجلة للذهب والفضة بأكثر من 1%

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب والفضة بأكثر من 1%، مع تقييم الأسواق تصريحات صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وخلال تداولات الثلاثاء، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% أو 44.20 دولار عند 4138.50 دولار للأوقية.
وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.15% عند 4141.83 دولار للأوقية، بينما انخفض نظيره للفضة بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 51.31 دولار للأوقية.
فيما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 100.22 نقطة، في تمام الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% عند 51.075 دولار للأوقية، وفي حين استقرت الأسعار الفورية للبلاتين لتتداول عند 1553.34 دولار، ارتفعت نظيرتها للبلاديوم بنسبة 0.2% عند 1396.13 دولار.