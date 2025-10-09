البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.2% .. تحسن المؤشرات يتواصل

وأوضح الباحث الاقتصادي الدكتور سعود المطير في تصريح لقناة الإخبارية أن تعديل التوقعات من قبل البنك الدولي أمر طبيعي نتيجة تحسن أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الرئيسي الذي دفع عجلة النمو وأصبحت القوة الدافعة للاقتصاد الوطني.