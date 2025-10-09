البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.2% .. تحسن المؤشرات يتواصل

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.2%، في إشارة إلى استمرار التحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي للمملكة، مدفوعًا بجهود التنويع الاقتصادي وبرامج التحول الوطني المنسجمة مع رؤية السعودية 2030.
وأوضح الباحث الاقتصادي الدكتور سعود المطير في تصريح لقناة الإخبارية أن تعديل التوقعات من قبل البنك الدولي أمر طبيعي نتيجة تحسن أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الرئيسي الذي دفع عجلة النمو وأصبحت القوة الدافعة للاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الارتفاع في التوقعات انعكاسًا لنجاح المملكة في تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مما يؤكد استدامة النمو الاقتصادي وثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد السعودي.