تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن وصلت أعلى مستوى لها في الجلسة الماضية، متأثرةً بعمليات جني الأرباح والارتفاع الطفيف للدولار، لكنها تلقت بعض الدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية وحالة عدم اليقين السياسي.