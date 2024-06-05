"طيران الرياض" وخطوط شرق الصين الجوية يوقعان مذكرة تفاهم

من جانبه، عدّ رئيس مجلس إدارة خطوط شرق الصين الجوية وانغ زهيشينج، توقيع شركة خطوط شرق الصين الجوية هذا التعاون الإستراتيجي الذي يتمحور حول المستقبل مع طيران الرياض، امتدادًا للتطور الشامل في العلاقة الإستراتيجية بين كل من المملكة العربية السعودية والصين، حيث يسلط إبرام هذه الشراكة، الضوء على آفاق التعاون المستقبلية بين الناقلين في الجوانب التجارية وتبادل المعلومات والخبرات المرتبطة بالتكنولوجيا والعمليات الرقمية، مبديًا ثقته من جني ثمار هذا التعاون قريبًا، حيث تلتزم شركة خطوط شرق الصين الجوية بالارتقاء بخدماتها من خلال التمكين الرقمي وتعزيز مستوى تنافسيتها وتوفير منتجات وتجارب تلبي التطلعات المتنامية للعملاء.