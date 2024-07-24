النفط يختتم التعاملات على ارتفاع مع تراجع المخزونات بأمريكا وحرائق الغابات بكندا

وانخفضت مخزونات البنزين 5.6 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض 400 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 2.8 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة 250 ألف برميل، لكن السوق ظلت على حذر من الطلب العالمي في الصيف.