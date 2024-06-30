"الإحصاء": معدلات البطالة تسجل أدنى مستوياتها تاريخياً بالربع الأول 2024

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 7.6%، وهو أدنى مستوى تسجله تاريخيا بالربع الأول 2024.
وقالت "الإحصاء": 7.6% معدل بطالة السعوديين، و3.5% معدل البطالة بين السكان خلال الربع الأول 2024.
وأضافت: بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 5.6% بالربع الأول 2024.
وتفصيلًا، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، عبر موقعها www.stats.gov.sa، نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م، التي توضح التغيـرات في سوق العمل للربع الأول من عام 2024، وبعد إعادة تقدير نتائج الربع الرابع 2023 باستخدام بيانات تعداد المملكة 2022م.
وكشفت الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي "للسعوديين وغير السعوديين" استقر نسبيًّا عند 3.5% مقارنةً بـ3.4% في الربع الرابع من عام 2023م؛ فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول من عام 2024م مقارنةً بـ7.8% في الربع الرابع من عام 2023م، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م؛ حيث بلغ 14.2% مقارنةً بـ13.9% في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى 4.2% مقارنة بـ4.6% في الربع السابق.
وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024م ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024م حيث بلغ 51.4% مقارنةً بـ50.4% في الربع السابق؛ فيما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي "للسعوديين وغير السعوديين"؛ حيث بلغ 66.0% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023م 67.0%.
وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024م بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات؛ حيث بلغ 35.8% مقارنةً بـ35.0% في الربع السابق، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م؛ حيث بلغ 66.4% مقارنةً بـ65.4% في الربع السابق.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أسري تُجريه الهيئة يندرج تحت تصنيف "الإحصاءات الاجتماعية"، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية "15 سنة فأكثر" المستقرة في المملكة، وتقدير السكان "داخل قوة العمل وخارجها"، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.