"الإحصاء": معدلات البطالة تسجل أدنى مستوياتها تاريخياً بالربع الأول 2024

وكشفت الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي "للسعوديين وغير السعوديين" استقر نسبيًّا عند 3.5% مقارنةً بـ3.4% في الربع الرابع من عام 2023م؛ فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول من عام 2024م مقارنةً بـ7.8% في الربع الرابع من عام 2023م، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف للسعوديات في الربع الأول من عام 2024م؛ حيث بلغ 14.2% مقارنةً بـ13.9% في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024م إلى 4.2% مقارنة بـ4.6% في الربع السابق.