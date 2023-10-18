الذهب يلمع في المعاملات الفورية ويصعد 0.4%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أجج انفجار غزة المخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي؛ مما أدى إلى استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يُعد ملاذًا آمنًا على الرغم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.