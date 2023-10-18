الذهب يلمع في المعاملات الفورية ويصعد 0.4%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أجج انفجار غزة المخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي؛ مما أدى إلى استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يُعد ملاذًا آمنًا على الرغم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 01:23 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1929.89 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1942.70 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.93 دولارًا للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 898.77 دولارًا؛ فيما هبط البلاديوم 0.8% إلى 1134.93 دولارًا.