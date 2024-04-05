"أبل" تعلن تسريح أكثر من 600 موظف في الولايات المتحدة

وكانت هناك زيادة هائلة في التوظيف خلال جائحة كوفيد-19، عندما أنفق الناس المزيد من الوقت والمال عبر الإنترنت، ولا تزال شركات التكنولوجيا الكبرى أكبر مما كانت عليه قبل الجائحة.