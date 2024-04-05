"أبل" تعلن تسريح أكثر من 600 موظف في الولايات المتحدة

أعلنت شركة "أبل" تسريح أكثر من 600 موظف في كاليفورنيا، مما يمثل أول جولة كبيرة من خفض الوظائف بالشركة بعد الجائحة، وسط موجة أوسع من عمليات الاندماج في قطاع التكنولوجيا.
وأبلغت الشركة المصنعة لجهاز "آيفون" 614 عاملاً في مكاتب متعددة في 28 مارس أنهم سيفقدون وظائفهم، مع بدء سريان تسريح العمالة في 27 مايو، وفقًا لتقارير السلطات الإقليمية، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وكانت الشركة ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا استثناء ملحوظاً، حيث خفضت شركات التكنولوجيا الأخرى قوتها العاملة خلال العامين الماضيين.
وكانت هناك زيادة هائلة في التوظيف خلال جائحة كوفيد-19، عندما أنفق الناس المزيد من الوقت والمال عبر الإنترنت، ولا تزال شركات التكنولوجيا الكبرى أكبر مما كانت عليه قبل الجائحة.
ولكن مع تباطؤ النمو، تركز الشركات على خفض التكاليف لتعزيز أرباحها النهائية.
وأعلنت شركة أمازون في وقت سابق من هذا الأسبوع عن جولة جديدة من عمليات تسريح العمال، هذه المرة في أعمالها للحوسبة السحابية (إيه دبليو إس).