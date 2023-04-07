الصندوق السعودي للتنمية يموّل مشروع سد مهمند للطاقة الكهرومائية في باكستان

يُشار إلى أن المشـروعات والبرامـج التنمويـة التـي موّلهـا الصنـدوق السعودي للتنمية فـي قطـاع الطاقـة على مستوى دول إفريقيا وآسيا بلغ عـددها (76) مشـروعًا وبرنامجًا تنمويـًّا منـذ بدايـة نشـاطه الإنمائي فـي عام 1975م، كان منهـا (33) مشـروعًا وبرنامجـًا في دولٍ إفريقيـة، و(42) مشـروعًا وبرنامجـًا فـي دول آسـيوية، ومشروع واحد في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى دور الصندوق الفاعل في دعم وتنمية مشروعات قطاع الطاقة المتجددة التي بلغ عددها (35) مشروعًا في (23) دولة نامية حول العالم.