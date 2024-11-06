"بنك المنشآت الصغيرة" يُطلق "برنامج تمويل مخصّص لقطاع التعليم"

وشهد حفل التدشين حضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان؛ رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة أربعة بنوك تجارية، وهي: البنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي الأول، وبنك الجزيرة.