أول وجهة عالمية لسياحة المغامرات.. إطلاق المخطط العام لمشروع .THE RIG

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة رائد بخرجي، أن تجربة الضيافة والمغامرة الفريدة ستمتد على مساحة بناء تزيد على 300 ألف متر مربع، وعلى بُعد 40 كلم من الساحل وبالقرب من جزيرة الجريد، وحقل البري النفطي في الخليج العربي، مشيراً إلى أن المتوقع أن يستقطب المشروع بحلول عام 2032 أكثر من 900 ألف زائر سنوياً، ويجذب شريحة واسعة من الزوّار المحليين والإقليميين والعالميين بمن فيهم عشاق الإثارة والمغامرة والمستكشفون والباحثون عن العطلات المتوازنة والباحثون عن الاسترخاء.