مبيعاتها بلغت 1,3 مليون طن.. تايلند تحتضن استثمارات "سابك" الناجحة هنا تفاصيلها

وتشكل الاستدامة محركاً أساسياً لأعمال "سابك" حول العالم، وتدرك الشركة أن تايلاند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ هي موطن العديد من الدول الأسرع نمواً في العالم، ومع حركة التقدم والتطور السريعة التي تشهدها تلك المنطقة، كانت هناك زيادة مقابلة في الطلب على الموارد الشحيحة، مثل المياه والغذاء والطاقة، وضمان أن يسير نمو الشركة قصير الأجل جنباً إلى جنب مع تحقيق فوائد طويلة الأجل للبيئة، فهي تحرص على أن يكون النمو المستدام والشامل هو الداعم لأعمالها.